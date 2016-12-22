Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Kayseri'den Darıca Gençlerbirliği'ne 3 gol

Kayseri'den Darıca Gençlerbirliği'ne 3 gol

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Kayseriden Darıca Gençlerbirliğine 3 gol

22 Aralık 2016 18:28

Ziraat Türkiye Kupası (Maç sonucu) Kayserispor: 3 - Darıca Gençlerbirliği: 1 

Maçtan dakikalar

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Yaman'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

47. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda topu kaleci Muammer kurtardı.

65. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Sinan Turan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda Cem Tosun topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+4 dakikada Mert Özyıldırım'ın vuruşunda kaleciden seken top Murat Duruer'in önünde kaldı. Murat'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Serdar Diyadın xx, Cemal Bingül xx
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Kubilay Sönmez xx (Sow dk. 61 xx), Mert Özyıldırım xx, Umut Sönmez xx (Mijailovic dk. 40 xx), Furkan Yaman xx (Soares dk. 74 x), Mert Ilıman xx, Murat Duruer xx, Stevanovic xx, Traore xx
Yedekler: Ahamada, Can, Onur, Devlet Karataş
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Alper dk. 81 ?), İlyas Yılmazer xx, Aziz Kızılgün xx, Serhan Yılmaz xx (Gaffar dk. 63 x), İhsan Uğur Göktaş xx, Hayrullah Bilazer xx
Yedekler: Gökhan, Selçuk, Emre, Gökhan
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Goller: Furkan Yaman (dk. 24), Mijailovic (dk. 84 pen.), Murat Duruer (dk. 90+4) (Kayserispor), Sinan Turan (dk. 65) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: İlyas, Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği) 

Ali Göç 

Etiketler: Darıca Gençlerbirliği, Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç