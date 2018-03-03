Kayserili çiftçilerden Mehmetçik için duygulandıran klip

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan kampanya ile Afrin’de görev yapan güvenlik güçleri için 15 ton süt toplandı. Ayrıca çiftçiler kampanya kapsamında sosyal medyada çok ilgi gören bir klip de çekti.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, “Birlik olarak üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda Kayseri’de bir kampanya başlattık. Devletimizin üreticilerden gelen maddi desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Öyle bir destek olduğunda üreticilerimiz canlarıyla ve mallarıyla devletinin yanındadır. Afrin’de geleceğimizle ilgili, İslam coğrafyasında yürütülmekte olan operasyonlara dur deme adına yapılan bu operasyonda devletimizin, milletimizin ve askerimizin yanında ‘Biz de varız, onlarla beraberiz’ mesajını dünyaya verme adına Kayseri’deki üreticilerimiz bugün sağdığı sütlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve devletimizin söylemi adı altında desteklerini bildirmek istiyorlar. Bunu da sağdıkları sütlerle hem manevi hem de maddi açıdan yanında olduklarını dünyaya duyurma adına kampanyamızı başlattık. Türk insanı ve Türk askeri hiçbir zaman ne oyunlara gelir ve o oyunları oynayanların kafasına geçirir. Bu operasyonu cani gönülden destekliyoruz. Allah askerimizi muzaffer eylesin” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise “Afrin’de operasyon yapan askerimize ve polisimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz 80 milyon Türkiye olarak her zaman emniyet kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tescillemiş olduk. Birliğimiz kısa bir zaman zarfında 12 ton süt topladılar. 80 milyonun kardeşliği ve Anadolu insanın farkı burada meydana geliyor. Biz her zaman iyi günde de, kötü günde de bir arada olduğumuzu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

ALİ GÖÇ