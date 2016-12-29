Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kayserili çiftin dördüz çocuk şaşkınlığı

Kayserili çiftin dördüz çocuk şaşkınlığı

Kayseri'de 3 yıllık evli Atmaca çifti, gördükleri tedavi sonrasında dördüz bebek sahibi oldu. İki kız ve iki erkek çocuğu olan pazarcılık yapan baba Milazım Atmaca, "İlk defa çocuk sahibi olduk o da şansımıza dördüz oldu. Masraflarını nasıl karşılayacağım diye düşünüyorum" dedi.

Kayserili çiftin dördüz çocuk şaşkınlığı

29 Aralık 2016 12:29
Kayserili çiftin dördüz çocuk şaşkınlığı - Tıkla İzle

Kayseri'deki özel bir hastanede doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Hakan Kaya 20 yıla yakın Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yaptığını ve meslek hayatında ilk defa dördüz doğumu ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi. Op. Dr. Kaya, "Hasta yaklaşık 2 yıllık evli olan daha önceki süreçte 3 gebelik kaybı olan bir hastamız. Bana geldiklerinde gebelik istediklerini ancak canlı gebeliklerinin olmadığını söylemişlerdi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmalarda hastada kan pıhtılaşması bozukluğu tespit ettik. Bununla ilgili tedavi uyguladık" diye konuştu.

Op.Dr. Atmaca, "Ayrıca hastanın yumurtlama bozukluğu vardı. Ona dönük olarak ilaç tedavisi verdik. Neticesinde dördüz gebelik oldu. Dördüz gebeliklerin genellikle düşükle sonuçlanması nedeniyle aileye birkaç tanesini sonlandırabileceğimizi diğerlerinin canlı devam edebileceği yöntemi olduğunu söylememize rağmen, dördünün de devam etmesini istediler. Bu şekilde takip ettik. Dördüz gebeliklerin ileriki haftalara kadar gelmesi zordur. Yaklaşık 28. Haftaya geldiğinde doğum eğiliminin başlaması üzerine de sezaryen ile dördüz gebeliklerin sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştirmiş olduk. Bebekler iki kız ve iki erkek olarak dünyaya geldi. Dördü de sağlıklı ve yaklaşık 800 gram ile 1200 gram arasında ağırlıkları mevcut" dedi.
27 yaşındaki baba Milazım Atmaca eşi Zeynep ile 3 yıldır evli olduklarını belirterek “Eşim gebe kalıyordu ama sürekli düşük oluyordu. Doktor Hakan Bey’in sayesinde bir yerlere kadar gelebildik. Mutluyuz, mutluluğumuzu herkesle paylaşmak isteriz. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu” dedi. Milazım Atmaca, çocukların isimlerini aile büyüklerinin koyacağını söyleyerek, “İlk defa bir çocuğumuz oldu o da şansımıza dördüz oldu. Bunun şaşkınlığı içindeyiz” dedi.

Milazım Atmaca, “Cumhurbaşkanımız en az 3 çocuk yapın çağrısında bulunuyordu. Bizim dördüz çocuklarımız oldu. Şu anda onların bez ve mama masraflarını nasıl karşılayacağımı düşünüyorum. Dün bez almaya gittim 150 TL para verdim. Yetkililerin de bize bu konularda yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu. 

Alparslan Ötüken

Etiketler: dördüz çocuk, Kayseri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç