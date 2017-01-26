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Kayserispor 1-1 Beşiktaş (maç sonucu) BJK Kayseri özet ve golleri izle

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Beşiktaş Türkiye Kupası maçı özet ve golleri izle

Kayserispor 1-1 Beşiktaş (maç sonucu) BJK Kayseri özet ve golleri izle
Kayserispor Beşiktaş maçı özel kareler - Foto Galeri

26 Ocak 2017 19:23

Maçtan dakikalar

22. dakikada topla buluşan Sedat’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Guemo’nun pasında topla buluşan Erdem, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

44. dakikada Muhammed Enes’in ara pasında topla buluşan Sedat’ın vuruşunu kaleci Muammer kurtardı.

61. dakikada Hakan’ın ceza sahasına ortasına açtığı topa uzanan Umut’un vuruşunda topu kaleci Utku kornere çeldi.

77. dakikada gelişen Kayserispor atağında Erdem’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nguemo’nun vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Hakan’ın ortasında top kaleci Utku’dan sekerek Welliton’un önünde kaldı. Welliton’un vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Kayserispor: Muammer xx, Douglas xx (Levent dk. 45 xx), Mabiala xx, Erkan Kaş xx, Hakan xx, Nguemo xx, Kubilay xx, Deniz xx (Varela dk. 45 xx), Umut Sönmez xx, Erdem xx, Furkan Yaman xx (Welliton dk. 58 xx)

Yedekler: Vedat, Anıl, Efe Halil

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Beşiktaş: Utku xx, Mitrovic xx, Fatih Aksoy xx, Nukan xx, Rhodolfo xx, Veli Kavlak xx, Necip xx, Aras xx, Sedat xx (Anıl Tekeli dk. 86 xx), Gökhan İnler xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Muhammed Enes dk. 15 xx, Oğuzhan Aydoğan dk. 75 xx)

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Abdullah Çelik

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Sedat (dk. 22) (Beşiktaş), Erdem (dk. 26) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Nukan, Necip (Beşiktaş), Varela (Kayserispor)

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

 

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Kayserispor: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz

Beşiktaş: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Necip, Aras, Sedat, Ömer

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