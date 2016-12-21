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Kayserispor, 7 haftada 20 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilerek 9 puan ile son sıraya demir atan Kayserispor'un son 7 haftadaki kötü performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 beraberlik alarak muhtemel 21 puanın 20'sini sahada bıraktı.

Kayserispor, 7 haftada 20 puan kaybetti

21 Aralık 2016 11:08

Spor Toto Süper Lig'de en son ligin 8. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yenen Kayserispor, bu maçın ardından 7 haftadır galibiyete hasret bulunuyor. Bu süreçte oynadığı maçlarda 1 beraberlik, 6 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım kalesinde 12 gol gördü. Rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Kayseri ekibi, tam 20 puan kaybetti. Kötü seriye ligin 9. haftasında sahasında aldığı Antalyaspor yenilgisi ile başlayan Kayserispor ardından deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı takımın 7 haftalık süreçte gördüğü tek puan oldu. Ardından sırasıyla Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor maçlarını kaybeden ekip son galibiyetini elde ettiği 8. haftada 8 puan ile 13. sırada yer alırken, 7 haftada toplayabildiği 1 puan ile tam 5 sıra gerileyerek son sıraya demir attı.

Evinde yok
Kayserispor'un 7 haftalık kötü serisinde özellikle iç sahada oynadığı maçlar dikkat çekti. 7 haftalık periyotta 4 maçını deplasmanda 3 maçını ise Kadir Has Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılılar, bu üç maçta puan alamadığı gibi gol de atamadı. Tek puanını Ankara deplasmanında Osmanlıspor'dan alan sarı-kırmızılı takım, gollerini ise yine deplasmanda oynadığı Osmanlıspor ve Adanaspor maçlarında attı. Kayseri ekibi sahasında oynadığı Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarını kaybederken gol atamadı ve kalesinde toplam 4 gol gördü. Kayserispor, ligin ilk yarısına 25 Aralık Pazar günü 16.30'da oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı ile nokta koyacak. 

Erhan Kan
 

Etiketler: Kayserispor


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