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Kayserispor Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan: “En az 1 puan için geliyoruz”

Kayserispor Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, zorlu Galatasaray maçı öncesinde iddialı konuştu. Karacaoğlan, mağlubiyeti akıllarından bile geçirmediklerini belirterek, “En az 1 puan almak için geliyoruz” dedi.


11 Şubat 2017 14:58

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Kayserispor’da Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin en az 1 puan almak olduğunu söyleyen Karacaoğlan, “Şu anda moraller oldukça iyi durumda. Takımımız İstanbul’da kampta. En azından 1 puan almak için geliyoruz. 3 puan alırsak da hiç de fena olmayacaktır. Galatasaray çok güçlü bir takım. Ancak bizim de yola devam edip, hedeflerimize ulaşmamız için en azından 1 puan almamız gerekiyor. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Zaten ben dahil, kimsenin aklından mağlubiyet geçmiyor. Beraberlik ya da galibiyet bizim için çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

"Sergen hoca zoru sever"

Sergen Yalçın’ın takımda çok pozitif bir ortam kurduğunu da ifade eden Karacaoğlan, “Sergen hoca, zoru seven bir teknik adam. Galatasaray önünde hedefimiz kaybetmemek. Totale baktığımız zaman bütün karşılaşmaları tek tek düşünerek, ligde kalmayı hedefliyoruz” dedi.

“Fenerbahçe maçı geride kaldı”

Fenerbahçe karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Erhan Karacaoğlan, “Fenerbahçe maçının anlamı çok büyüktü. Ancak o maç geride kaldı. Şimdi sırada Galatasaray maçımız var. Ligde ve kupada aldığımız sonuçlar, takımımızın moralini olumlu yönde etkiledi. Hedefimiz, maç başına 1.8 ya da 2 puan bareminde puan toplamak. 35 puan ya da daha fazlasını toplamamız durumunda ligde kalacağımızı düşünüyorum. Tabii bu sırada bizim gibi ligde kalmak isteyen takımların puan kayıpları yaşaması gerekiyor. İlerleyen haftalar, bizim ihtiyacımız olan puan ortalamasını gösterecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

Bozhan Memiş

Etiketler: Erhan Karacaoğlan, Kayserispor


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