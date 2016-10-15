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Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
63'Tolgay Arslan çıktı. Ömer Şişmanoğlu oyunda
46'Quaresma oyuna girdi. Aboubakar oyundan çıktı.
46'İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla başladı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan yapılan ortada top Kayserispor defansından sekerek Cenk’in önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde Cenk’in bekletmeden sert vuruşunda kaleci Zülfikar topu güçlükle çıkardı.
17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca’nın ceza sahası dışarısında vurduğu sert vuruşta top kaleci Zülfikar’dan döndü. Cenk dönen topu tamamladı ancak kaleci Zülfikar ikince kez topun kaleye gitmesine izin vermedi.
20. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topu önünde bulan Deniz’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
28. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında orta sahada topu kapan Deniz çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına kadar girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio’dan döndü. Dönen topu tamamlayan Welliton müsait pozisyonda topu auta attı.
35. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Caner’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Cenk’in kafa vuruşunda top kaleci Zülfikar’dan döndü. Dönen topu önünde bulan Aboubakar’in müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Zülfikar topa tekrar müdahale ederek kornere gönderdi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Kayserispor: Zülfikar xxx, Levent xx, Mabila xx, Kubilay xx, Umut x, Deniz xx, Welliton x, Nakoulma xx, Ufuk x, Mijailovic xx, Kana Bıyık x
Yedekler: Vedat, Anıl, Umut, Murat, Mert, Traore, Erkam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Beşiktaş: Fabricio x, Tosic xx, Aboubakar x, Atiba xx, Tolgay xx, Necip x, Cenk xx, Marcelo x, Beck x, Caner x, Talisca xx
Yedekler: Tolga, Correia, Quaresma, Ömer, Frei, Rhodolfo, Gökhan
Teknik Direktör: Şenol Güneş