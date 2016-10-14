Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Kayserispor deplasmanına çıkacak Peki Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, BJK Kayseri maçı hangi gün Kayseri Beşiktaş maçı ne zaman? İşte bu sorularınıza cevap niteliğinde haberimiz.

Kayserispor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Taraftarımız önünde oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları aralıksız sürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Daha sonra topla beraber çalışan oyuncular, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, zor bir maç olacağını fakat taraftarları önünde oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Kutlu, “Her iki takım için de zor bir maç olacak. Biz de milli maç arası hazırlıklarımızı iyi sürdürdük, güzel bir şekilde geçti. Milli takımda olan oyuncularımız da aramıza katıldı. Kendi taraftarımız önünde oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ben bundan önceki maçlarda istediğimiz puana ulaşamasak da takımımın ortaya koyduğu futboldan umutluyum. İnşallah bu maçta hem futbol olarak hem de puan olarak istediğimiz sonuca ulaşırız” ifadelerini kullandı.

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç Günü: 15 Ekim Cumartesi

Maç saati: 17:00

Stat: Kayseri Kadir Has

Maçın Hakemi: Hüseyin Göçek

Canlı Yayın: Lig Tv & İha.com.tr (Canlı anlatım)

TARİHLERİNDE 41. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 40 maçta Beşiktaş 23, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 62 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Kayseri'de 2-1, İstanbul'da da 4-0'lık sonuçlarla kazandı.

ATİBA HUTCHİNSON "DALYA" DİYECEK

Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncularından biri olan Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Kayserispor ile yapacağı karşılaşmada forma giymesi halinde 100. maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek.

Siyah-beyazlı takımdaki kariyerine 2013-2014 sezonunda başlayan Hutchinson, şu ana dek takımı adına 99 lig mücadelesine çıktı.

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu dönemde takımının yaptığı 108 maçın sadece 9'unda sahada yer almadı.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ardından takım iki grup halinde savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışma yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Ricardo Quaresma ve Aras Özbiliz katılmadı. Oğuzhan Özyakup sahada takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Kayserispor, Beşiktaş’a bileniyor

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları aralıksız sürüyor.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde topla birlikte çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti.

Yıldız: “Takımımıza sonsuz güveniyoruz”

Öte yandan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, takımın Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından nasıl puan çıkardıysa Beşiktaş maçından da puanla ayrılacağını söyledi. Takıma sonsuz güvendiklerini kaydeden Yıldız, “Beşiktaş maçı bizim için son derece önemli bir maç. Milli maç nedeniyle verilen ara bize gayet iyi geldi, sakatlarımız düzeldi. Yüksek tempoda maç oynayan oyuncularımız dinlenme fırsatı buldu. Bu hafta iyi hazırlandık. Beşiktaş maçında da inşallah Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından nasıl puan çıkardıysak Beşiktaş’tan da puanlar çıkaracağımıza kesinlikle inanıyoruz. Takımımıza da sonsuz güvencimiz var” dedi.

Taraftara da seslenen Yıldız, “Taraftarlarımızı da bu maça davet ederek statta yerlerini almalarını rica ediyorum. İnşallah onları da maçta görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü saat 17.00’de Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmada Kayserispor’da kart cezalısı olan Samba Sow ile sakat olan kaleci Ali Ahamada forma giyemeyecek. Anıl Karaer’in de durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Kayserispor - Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Spor Toto Süper Ligi 7. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 15.10.2016 Cumartesi günü Saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 13.30’da satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Alt Balkon: 200 TL

Batı Alt: 100 TL

Doğu Alt: 100 TL

Kuzey Alt: 100 TL

Misafir: 100 TL

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programları ve bu müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasının programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

15 Ekim Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor: Serkan Tokat

17.00 Kayserispor - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Cüneyt Çakır

16 Ekim Pazar

13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

13.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

17 Ekim Pazartesi

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım