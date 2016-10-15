Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u Ömer'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan yapılan ortada top Kayserispor defansından sekerek Cenk’in önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde Cenk’in bekletmeden sert vuruşunda kaleci Zülfikar topu güçlükle çıkardı.
17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca’nın ceza sahası dışarısında vurduğu sert vuruşta top kaleci Zülfikar’dan döndü. Cenk dönen topu tamamladı ancak kaleci Zülfikar ikince kez topun kaleye gitmesine izin vermedi.
20. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topu önünde bulan Deniz’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
28. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında orta sahada topu kapan Deniz çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına kadar girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio’dan döndü. Dönen topu tamamlayan Welliton müsait pozisyonda topu auta attı.
35. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Caner’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Cenk’in kafa vuruşunda top kaleci Zülfikar’dan döndü. Dönen topu önünde bulan Aboubakar’in müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Zülfikar topa tekrar müdahale ederek kornere gönderdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
50. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Nakoulma’nın ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
57. dakikada Cenk’in ceza sahası içindeki sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.
67. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor defansı topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Beck’in arka direğe ortasında topla buluşan Ömer, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
74. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Umut Sönmez’in sert vuruşunda kaleci Fabricio topun sahibi oldu.
81. dakikada gelişen Beşiktaş atağında kazanılan serbest vuruşta Talisca topu direkt kaleye vurdu ancak kaleci Zülfikar topu uzaklaştırmayı başardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Kayserispor: Zülfikar xxx, Levent xx, Mabila x, Kubilay xx (Umut Sönmez dk. 71 x), Umut Bulut x (Traore dk. 79 x), Deniz xx, Welliton x, Nakoulma xx, Ufuk x, Mijailovic xx, Kana Bıyık x
Yedekler: Vedat, Anıl, Murat, Mert, Erkam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Beşiktaş: Fabricio x, Tosic xx, Aboubakar x (Quaresma dk. 46 xx), Atiba xx, Tolgay xx (Ömer dk. 63 xxx), Necip x, Cenk xx, Marcelo x, Beck x, Caner x, Talisca xx (Correia dk. 82 x)
Yedekler: Tolga, Frei, Rhodolfo, Gökhan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Ömer (dk. 67) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Mabiala (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Deniz, Kana Bıyık (Kayserispor), Atiba (Beşiktaş)