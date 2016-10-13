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Kayserispor, Beşiktaş’a bileniyor

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları aralıksız sürüyor.

Kayserispor, Beşiktaşa bileniyor

13 Ekim 2016 12:26

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde topla birlikte çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti.

Yıldız: “Takımımıza sonsuz güveniyoruz”
Öte yandan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, takımın Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından nasıl puan çıkardıysa Beşiktaş maçından da puanla ayrılacağını söyledi. Takıma sonsuz güvendiklerini kaydeden Yıldız, “Beşiktaş maçı bizim için son derece önemli bir maç. Milli maç nedeniyle verilen ara bize gayet iyi geldi, sakatlarımız düzeldi. Yüksek tempoda maç oynayan oyuncularımız dinlenme fırsatı buldu. Bu hafta iyi hazırlandık. Beşiktaş maçında da inşallah Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından nasıl puan çıkardıysak Beşiktaş’tan da puanlar çıkaracağımıza kesinlikle inanıyoruz. Takımımıza da sonsuz güvencimiz var” dedi.

Taraftara da seslenen Yıldız, “Taraftarlarımızı da bu maça davet ederek statta yerlerini almalarını rica ediyorum. İnşallah onları da maçta görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü saat 17.00’de Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmada Kayserispor’da kart cezalısı olan Samba Sow ile sakat olan kaleci Ali Ahamada forma giyemeyecek. Anıl Karaer’in de durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. 

Ali Göç - Turan Bulut 

Etiketler: beşiktaş, Kayserispor


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