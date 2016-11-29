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Kayserispor Boluspor’u 3 golle geçti

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçında sahasında ağırladığı Boluspor’u 3-0 mağlup etti.

Kayserispor Bolusporu 3 golle geçti

29 Kasım 2016 20:35

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada ceza sahası içerisinde Umut’un ara pasında topla buluşan Traore’nin vuruşunda top önce kaleciye ardından da direğe çarparak kornere çıktı.

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

55. dakikada sol kanattan Murat’ın ortasında Anıl yükseldi. Anıl’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan Murat’ın açtığı ortada Anıl’ın kafa vuruşunu kaleci erdi zorlukla çıkardı.

69. dakikada Stenovic’in pasında topla buluşan Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

80. dakikada Mert’in pasında topla buluşan Umut Bulut düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

KÜNYE

Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Uygar Bebek xx

Kayserispor: Ahamada xx, Anıl xx, Levent xx, Sow xx, Umut Bulut xxx, Umut Sönmez xx (Mert dk. 77 x), Stevanovic xx, Murat Duruer xx (Furkan Yaman dk. 84 x), Mert Ilıman xx, Traore xx (Deniz dk. 56 xx), Erkam xx

Yedekler: Vedat, Soares, Ufuk, Mıjaılovıc

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Boluspor: Erdi xx, Cumali xx, Tunahan xx (Hakan dk. 85 ?), İsmail xx, Necati xxx, Efe Halil xx, Hakan xx, Burak xx, Ozan xx (Özgür dk. 84 ?), Cengiz Umut xx, Berat xx (Kutay dk. 79 x)

Yedekler: Melih

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Anıl (dk. 55), Umut (dk. 69 ve 80) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Sow, Traore, Deniz (Kayserispor,) İsmail (Boluspor)

Etiketler: Boluspor, Kayserispor


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