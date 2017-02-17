Kayserispor Bursaspor maçına saat kaldı. Futbolseverler Kayserispor Bursaspor maçı hangi kanalda? Kayserispor Bursaspor maçı saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediyor. Kayserispor Bursaspor maçı ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Kayserispor Süper Lig’in 21.haftasında Bursaspor’u konuk edecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17 Şubat 2017 Cuma (bugün) saat 19:00'da başlayacak. Tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç, beIN Sports kanalnıcan canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR

Ali Ahamada

Levent

Kana Bıyık

Mabiala

Hakan

Deniz

Rotman

Lawal

Güray

Varela

Welliton

BURSASPOR

Harun

Ertuğrul

Şamil

Sivok

Onur

Jorquera

Faty

Del Valle

Batalla

Stancu

Kubilay