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Kayserispor Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Kayserispor Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor Bursaspor maçı hangi kanalda? Kayserispor Bursaspor maçı saat kaçta? İşte Kayserispor Bursaspor maçı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Kayserispor Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

17 Şubat 2017 17:41

Kayserispor Bursaspor maçına saat kaldı. Futbolseverler Kayserispor Bursaspor maçı hangi kanalda? Kayserispor Bursaspor maçı saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediyor. Kayserispor Bursaspor maçı ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Kayserispor Süper Lig’in 21.haftasında Bursaspor’u konuk edecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17 Şubat 2017 Cuma (bugün) saat 19:00'da başlayacak. Tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç, beIN Sports kanalnıcan canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR
Ali Ahamada
Levent
Kana Bıyık
Mabiala
Hakan
Deniz
Rotman
Lawal
Güray
Varela
Welliton

BURSASPOR
Harun
Ertuğrul
Şamil
Sivok
Onur
Jorquera
Faty
Del Valle
Batalla
Stancu
Kubilay

Etiketler: Bursaspor, Kayserispor, kayserispor bursaspor


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