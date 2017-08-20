Kayserispor evinde kazandı!

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Varela’nın pasında ceza sahası dışından Deniz Türüç’ün sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
16. dakikada Araujo, Deniz Türüç’ü ceza sahası içinde düşürünce hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı penaltı atışında kaleci Pimparel topu çeldi. Dönen topu Varela tamamladı. 1-0
19. dakikada Sabri Sarıoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Jahovic’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
32. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Pimsparel topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada Sabri’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Araujo’nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
46. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.
53. dakikada Badji’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut’un şutu üstten dışarı gitti.
55. dakikada Rotman’ın ortasında Pereira ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topu kaleci Muammer’in üzerine vurdu. Kayserispor defansı kaleci Muammer’den dönen topu uzaklaştırdı.
65. dakikada Boldrin’in ortasında Peybernes topa elle müdahale etti. Hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada Güray’ın kullandığı penaltı atışında kaleci Pimparel topu kurtardı. Dönen topu Göztepe defansı uzaklaştırdı.
KÜNYE
Stat: Kadir Has
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alparslan Dedeş xx, Erdinç Sezertam xx
Kayserispor: Muammer x, Levent x, Şamil x, Güray xx (Mendes dk. 69 x), Umut Bulut xx (Bia dk. 87 ?), Deniz Türüç xx, Varela xx (Boldrin dk. 58 x), Sapunaru x, Badji x, Kanabıyık x, Atila x
Yedekler: Lung, Espinoza, Meleg, Erdal, Erkan Kaş, Canberk
Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica
Göztepe: Pimparel xx, Leo x, Rotman x (Doğanay dk. 68 x), Halil x (Muhammed dk. 61 x), Pereira x, Ghilas x (Elessa dk. 88 ?), Scarione x, Peybernes x, Jahoviç x, Araujo x, Sabri Sarıoğlu x
Yedekler: Günay, Traore, Segbefia, Selçuk, Tanju, Hakan, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Varela (dk. 17) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Deniz Türüç, Mendes, Sapunaru (Kayserispor), Rotman (Göztepe)
Alparslan Ötüken