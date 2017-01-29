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Kayserispor - Fenerbahçe: 4-1 maçı geniş özeti ve golleri izle (Kayseri-FB)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Maçı sarı kırmızılı ekip 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu sonucun ardında Fenerbahçe bu sonuçla zirve yolunda ağır bir yara aldı. Kayserispor Fenerbahçe geniş özeti ve golleri.Kayseri FB maç özeti...

Kayserispor - Fenerbahçe: 4-1 maçı geniş özeti ve golleri izle (Kayseri-FB)
Kayserispor - Fenerbahçe: 4-1 - Foto Galeri
Fenerbahçe ağır yaralı! - Web TV

29 Ocak 2017 21:05

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Kayserispor evinde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İLK YARI)

5. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Varela’nın vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada sağ kanattan Lens’in kullandığı köşe atışında ön direkte Skertel’in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

18. dakikada Güray’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Deniz’in kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

24. dakikada Lens’in ceza sahasına yaptığı ortada Fernandao’nun kafa vuruşunda kaleci Ahamada topu güçlükle çeldi. 

26. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Umut filelere gönderdi. 1-0

41. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği top Salih’e çarparak Mehmet Topal’ın önünde kaldı. Topal, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

Maçtan dakikalar (İKİNCİ YARI)

46. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Alper, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı, Kayserispor kalecisi Ahamada topu güçlükle önledi.

49. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Topal’ın ortasında arka direkte yükselen Lens’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

52. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Lens soldan ceza sahasına girer girmez topu Fernandao’ya çıkardı. Fernandao’nun vuruşunu Kayserispor defansı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Mehmet Topal tamamladı ancak Kayserispor defansı bu topu da uzaklaştırdı.

57. dakikada gelişen Kayserispor atağında orta sahada aldığı topla ilerleyen Lawal ceza sahası önünde şutunu çekti, top kaleci Volkan’da kaldı.

70. dakikada gelişen Kayserispor atağında Varela’nın orta sahadan attığı ara pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Güray’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

79. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Levent ters vuruş yaptı ancak top direği yalayarak kornere çıktı.

81. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta Şener topu içeri çevirdi,kaleci Ahamada Van Persie’den önce araya girerek tehlikeyi önledi.

88. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Güray’ın ortasında arka direkte buluşan Welliton müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 3-1

90. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray çok uzaktan vurdu, top ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx
Kayserispor: Ahamada xx, Hakan xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Erkan xx, Güray xx, Varela xx, Deniz xxx (Kubilay dk 82 x), Lawal xx (Ngueamo dk. 66 xx), Rotman xx, Umut Bulut xx (Welliton dk. 87 ?)
Yedekler: Muammer, Anıl, Umut Sönmez, Hakan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Hasan Ali xx, Skertel xx, Kjaer xx, Mehmet xxx, Alper xx, Josef de Souza x, Salih xx (Karavaiev dk. 66 x), Lens xx, Fernandao xx (Van Persie dk. 66 x)
Yedekler: Fabiano, İsmail Köybaşı, Neustaedter, Yiğithan, Aatif
Teknik Direktör: Dirk Nocolaas Advocaat
Goller: Umut (dk. 33), Güray (dk. 70 ve 90), Welliton (dk. 88) (Kayserispor), Mehmet Topal (dk. 41) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Deniz, Erkan, Güray (Kayserispor), Alper, Salih, Skrtel (Fenerbahçe)

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ROBİN VAN PERSİE'NİN ACI GÜNÜ

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin dedesi, Wim Ras, hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu Robin van Persie, dedesi Wim Ras'ın ölüm haberini öğleden sonra aldı. Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin moral verdiği tecrübeli oyuncu Kayserispor maç kadrosunda yer aldı.

Hollandalı oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için apar topar Hollanda'ya gitmişti. 

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