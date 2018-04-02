Kayserispor Fenerbahçe Canlı İzle Şifresiz Anlatım (Bein Sports Lig TV) | Kayseri Fener İZLE

Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz anlatım! Kayseri Fener maçı İZLE... Kayserispor Fener karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Kayseri Fener şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Kayseri FB maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 26 maçta 11 galibiyet,8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 41 puanla 6.sırada yer alan Kayseri, oynadığı son 26 karşılaşmada 13 galibiyet,9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 48 puanla 4.sırada bulunan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Kayserispor Fenerbahçe maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında çıkış arıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor karşısında alacağı galibiyetle çıkış arıyor.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın 2 puan arkasında 4. sırada yer alan Fenerbahçe, ligin 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşısında alacağı galibiyetle çıkış yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, milli maçlar arasında Boluspor ile bir hazırlık maçı oynamış ve sahadan 6-2 mağlup ayrılmıştı. Yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe daha önce rakibiyle oynadığı 25 müsabakadan 15 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 5 kez mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 21 deplasman maçında sadece iki kez mağlup oldu. 2017 yılı başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe oynadığı maçlarda 41 puan topladı.

Goller Brezilyalılardan

Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin ligde deplasmanda attığı son 12 golün dokuzu Brezilyalı oyuncularından geldi. Giuliano bu maçlarda 5 gol atarken, Fernandao ve Josef de Souza 3’er gol attı.

Aatif, Kayserispor müsabakasında önde

Fenerbahçe’de Kayserispor karşısında Aatif Chahechouhe ön plana çıkıyor. Faslı futbolcu Süper Lig'de Kayserispor'a karşı oynadığı beş maçta dört gol atarak takımının önemli isimleri arasında yer alıyor.

Sakat ve cezalılar

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Hasan Ali Kaldırım ve Aatıf sarı kart sınırında bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli ise Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Kayserispor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Kayserispor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Kayserispor Fenerbahçe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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