Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 29 Ocak 2017

Stadyum: Kadir Has Stadı

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

Canlı Yayın: beinSports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. (Rıdvan Turşak / İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Ocak Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım