Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 19:00
Maçın günü: 29 Ocak 2017
Stadyum: Kadir Has Stadı
Maçın hakemi: Mete Kalkavan
Canlı Yayın: beinSports
Canlı anlatım: İha.com.tr
Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. (Rıdvan Turşak / İHA)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım