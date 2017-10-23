Kayserispor Fenerbahçe’den puan almak istiyor

Süper Lig’de hafta sonu evinde Atiker Konyaspor’u ağırlayan ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Kayserispor’da, perşembe günü Türkiye Kupası’nda oynayacakları Yeşil Bursa ve ligin 10. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki oyuncular, kulüp tesislerinde toplandı. Burada futbolcularla teker teker tokalaşan Teknik Direktör Sumudica, oyuncularla bir süre görüştü. Daha sonra futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşu ile antrenmana devam etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, Konyaspor karşılaşmasının kendileri için çok iyi bir maç olduğunu söyleyerek, “Çok iyi oynadık, mücadele ettik. Çok zor bir maç olacağını biliyordum, rakibimizin 7 puanı vardı. Herhalde maçtan sonra bir baskı oluştu, teknik direktörleri görevi bırakmış. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten çok sayıda taraftar geldi, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ligde iyi yerdeyiz ama lig henüz bitmedi, başlangıçlardayız. Bu hafta çok önemli 2 maçımız var. Takımımla konuştum, geçen maçı unutmaları gerektiğini söyledim. Yeşil Bursa’ya karşı kazanmak için gidiyoruz, turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ayağına bastım, özür dilemek için öptüm”

Atiker Konyaspor karşılaşmasında Mendes’in golünün ardından Kıdemli Yardımcı Hakem Kemal Yılmaz’ı neden öptüğünün sorulması üzerine Sumudica, “Ben spontane bir kişiliğe sahibim. O an ne hissettiysem onu yaşamak istiyorum. Arkamı döndüm ve ayağına bastım. Sonra özür dilemek için öptüm, tamamen refleksti. Ayağına bastığım için gerçekten özür dilemek için öptüm. Kötü bir şey yapmadım, erkeklerden hoşlanmıyorum benim tercihim de bayanlar. Sadece saygımı göstermek istedim. Benim hakemlerle hiçbir sıkıntım yok, gerçekten iyi maç yönettiklerine inanıyorum. Çünkü geldiğim ülke Romanya’da hakemlerle ilgili büyük sıkıntılar var. Türkiye’deki hakem kalitesi Romanya’dakinden çok çok fazla. Bazen hata yapabilirler, insan sonuçta. Sadece bir tarafı tuttuklarına inanmıyorum. Türkiye’deki hakemleri gerçekten tebrik ediyorum” dedi.

“Oyuncularımızdan biri maç oynamadan kaybedileceğini düşünüyorsa İstanbul’a gelmesin, Kapadokya’ya gezmeye gitsin”

Süper Lig’in 10. Haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren ve İstanbul’dan puanla dönmek istediklerini kaydeden Teknik Direktör Marius Sumudica, “Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Oraya gidip futbolumuzu oynayıp mücadelemizi edeceğiz. Eğer mümkünse puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Eğer oyuncularımızdan biri maç oynamadan kaybedileceğini düşünüyorsa İstanbul’a gelmesin, Kapadokya’ya gezmeye gitsin. Böyle düşünüyorlarsa bizle beraber yola çıkamazlar” ifadelerini kullandı.

Turan Bulut