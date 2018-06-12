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Kayserispor, Feyenord'dan Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Kayserispor, Hollanda'nın Feyenord takımında forma giyen Bilal Başakçıoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Feyenorddan Bilal Başacıkoğlunu transfer etti

12 Haziran 2018 16:18

Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Hollanda’nın Feyenoord takımında tamamlayan Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Heerenveen’de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord'a transfer oldu. Feyenoord ile geçtiğimiz sezon toplam 26 karşılaşmada sahaya çıkan Başacıkoğlu, 7 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olması temenni edildi.

Ayrıca toplu imza töreninin ise kamp döneminde gerçekleştirileceği bildirildi.  

 

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