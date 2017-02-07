Geçtiğimiz hafta ligde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 4-1’lik skorla mağlup eden Kayserispor, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon ve dar alanda topla çalışması yapan futbolcular yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Galatasaray maçından puan almak istediklerini belirten Teknik Direktör Sergen Yalçın, büyük maçlarda alınacak olan her puanın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini kaydeden Yalçın, “Son oynadığımız iki maç gerçekten bir çıkış içinde olduğumuzu gösteriyor. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Tabi bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray güçlü, özellikle kendi sahasında çok etkili oynayan bir takım. Biz de ligde çok rahat bir yerde değiliz. Sıkıntılı bir pozisyon içerisindeyiz. Mutlaka oynadığımız müsabakalardan puan almamız lazım. Ona göre hazırlanacağız Galatasaray maçına. İyi analiz edip, doğru bir oyunla çıkıp oradan puan almak istiyoruz. Çünkü büyük maçlarda alacağımız her puanın bizim için çok büyük değeri var ligde kalmak adına. Bu maç da öyle bir maç. Oyuncularım ellerinden gelen en iyisini yapıp oradan iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacak” dedi.

“Kupada işimiz kolay değil”

Öte yandan Kayserispor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşti. Kurayı da değerlendiren Sergen Yalçın, “Kupada zor tarafa düştük. Öteki grup çok daha mantıklıydı. Fenerbahçe zor, güçlü ve büyük bir takım. İşimiz kolay değil ama kupa maçına çok vakit var. Zamanı geldiği zaman bakarız. Şu anda oraya kadar oynayacağımız 3 tane çok değerli lig maçı var. İlk etapta onları düşünmek zorundayız. Oradan alacağımız sonuçlar kupa maçına olan konsantrasyonumuzu farklı kılacak. Fenerbahçe maçına çıkarken ne durumda olacağımızı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gönül isterdi ki bu tür olaylar olmasın”

Hafta sonu Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde çıkan olayları değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“Gönül isterdi ki bu tür olaylar olmasın. Derbi maçlarında tabi tansiyon yüksek olduğu için maalesef bu tür olaylar olabiliyor. Sahada daha sakin olmak, sadece oyunu kazanmaya yönelik oynamak lazım. O yüzden seyir açısından çok iyi maç olmadı bana göre. Tansiyonu yüksek çok gerilimli bir maç oldu. Biraz daha oyuncular futbol oynamak adına sahada olurlarsa çok daha iyi olur” diye konuştu.

