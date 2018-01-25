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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

25 Ocak 2018 00:34

Ligde ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Kayserispor, bir günlük iznin ardından deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki oyuncular, kulüp tesislerinde düz koşunun ardından çalışmalarına devam etti.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, önemli bir Galatasaray maçının ardından yine çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, “Galatasaray’a karşı önemli bir mücadele oynadık, kaybettik. Sırada daha önemli bir Göztepe maçı var. Bakalım oynayacağız, burada ne yapacağımızı göreceğiz” diye konuştu.

Sumudica, geride kalan Galatasaray maçı ile alakalı söyleyecek bir şeyinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Turan Bulut
 

 

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