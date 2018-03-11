Kayserispor Karabükspor Canlı İzle ! Kayseri Karabük CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Erol Bedir: "Ligde kalmayla ilgili bir sıkıntımız kalmadı"

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "İlk devreyi 30 puanla tamamladık. Ligde kalmayla ilgili bir sıkıntımız kalmadı” dedi.

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ile futbolculardan Deniz Türüç ve Stephane Badji, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ile söyleşide buluştu. Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşi, renkli görüntülere sahne oldu.

Burada bir konuşma yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, takımın gidişatıyla ilgili olarak, “Çok ciddi başarılara imza atan, Türkiye Kupasını kazanan ve ligde güzel sonuçlar alan Kayserispor maalesef son 2-3 yıldır büyük sıkıntılar içerisine girdi. Bu sıkıntılar sadece Kayserispor ile ilgili değil, Türkiye’deki Süper Lig kulüplerinin ve diğer kulüplerin ortak sıkıntılarıydı. Biz daha büyük şanssızlık yaşadık ve ligden düştük. Daha sonrada lige yeniden çıkınca bir türlü toparlayamadık. Daha sonra biz çalıştık, siz desteklediniz, oyuncularımızda gayret etti ve geçen yıl ligde kaldık. Yaptığımız transferler ve aldığımız tedbirlerle hem kulüpleşme anlamında hem de sportif anlamda bir daha o sıkıntıları görmemek adına sezona başladık. İlk devreyi 30 puanla tamamladık. Ligde kalmayla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Artık yeni hedeflerin peşine koşmaya başladık. Şuanda ligin 5’inci sırasındayız. Türkiye Kupasını ilk 4 takımdan birisi alırsa Avrupa kupalarına 5’inci takımında katılma durumunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bugün lig bitmiş olsa geçtiğimiz yıl bugünlerde küme düşmesi neredeyse kesinleşmiş olan Kayserispor, önümüzdeki sezon bizi Kayseri adıyla Avrupa’da temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin Kayseri Erciyespor’la ilgili sorduğu soruya Başkan Bedir, “Tabi yürek yarası. Ben Erciyesspor’un da başkanlığını yaptım. Lige çıkmasında da büyük emeğimiz var. Maalesef bugün bu konuma geldi. Kulüplerin idare şeklini, yönetimini ve prensiplerini yapamazsanız bu maalesef olabiliyor. Ben şuanda Kayserispor’un başkanıyım. Gerçekten çokta büyük işlerimiz var. Keşke imkanım olsaydı da Erciyesspor’la ilgili de bir şeyler yapabilseydim ama bir koltuktaki iki karpuz, iki karpuzunda düşmesine sebep olabilir. Onun için üzülüyoruz ama yapacağımız da fazla bir şey yok” diye cevap verdi.

Futbolculardan Deniz Türüç de, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Her zaman ve her yerde yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışın. Okul çok önemlidir. Geleceğiniz için en önemli şeylerden bir tanesi. Ben okudum, sizin yürüdüğünüz yollardan yürüdüm. Siz okulda başarılı olduktan sonra bizi destekleyin ve bizde sahada başarılı olursak hep beraber ne mutlu bize” dedi.

Stephane Badji ise, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu atmosferde çok heyecanlı oluyorum. İnsanların bizi takip edip destek vermesi gerçekten muhteşem bir şey. Arkamızda bir sürü insanın olduğunu görüyoruz ve buda bizi motivasyon olarak yükseltiyor. Başkanımızda bizim iyi ve kötü günümüzde her zaman yanımızda” şeklinde konuştu.



Kayserispor Karabükspor nasıl canlı izlenir?

Kayserispor Karabükspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Kayserispor Karabükspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Kayserispor Karabükspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

