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Kayserispor, Kasımpaşa maçı ile çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 23. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Marius Sumudica, "Amacım takımımı bu düşüş periyodundan en kısa zamanda çıkartmak" dedi.

Kayserispor, Kasımpaşa maçı ile çıkışa geçmek istiyor

19 Şubat 2018 20:14

Hafta sonu Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle eli boş dönen Kayserispor, önümüzdeki hafta konuk edecekleri Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmana ısınma hareketlerinin ardından düz koşuyla devam etti.

"Amacım takımımı düşüş periyodundan en kısa zamana çıkarmak"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımını kötü gidişten çıkarmanın yollarını aradığını söyledi. Ligde bulunan her takımın aynı güçte olduğunu vurgulayan Sumudica, "Ben takımımı bu kötü periyottan çıkarmanın çözüm yollarını arıyorum. Çünkü benim için sonuncu sıradaki Karabükspor olsun ya da gelecek haftalarda oynayacağımız takımlar olsun hepsi aynı güç ve zorlukta maçlar olacak. Her takım böyle zorlu dönemlere giriyor, yükselişe geçiyor ve sonra düşüşe geçiyor. Benim amacım takımımı bu düşüş periyodundan en kısa zamanda çıkartmak" diye konuştu.

23. hafta öncesi Kayserispor topladığı 35 puanla puan cetvelinde 5. sırada bulunurken, Kasımpaşa ise 29 puanla 9. sırada yer alıyor. 

Turan Bulut

Etiketler: kasımpaşa, Kayserispor

 

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