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Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'dan açıklama

Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, kulübün resmi internet sisetinden yaptığı açıklamada, "Erciyesspor’un maalesef akibeti ortadadır. Verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı bundan sonraki yaşanacak gelişmelere bu şehir tanık olacaktır" ifadesinde bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamurdan açıklama

09 Ekim 2016 14:23

Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayserispor’un kurulduğundan bugüne kadar, en onurlu görevi olan “Onursal Başkanlık” unvanından ayrıldığını açıklayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamalarını üzüntü ve esefle karşıladık. Bu konuyla ilgili olarak; ömrünün 30 yılını Kayserispor’a vakfeden, son 14 yıldır da kulüp başkanlığını sürdüren ve bu süreçte, pek çok tarihi başarıya imza atan, başkanımız Sayın Recep Mamur’un açıklamaları aşağıdadır:
“Ben bu görevi bir daha geri dönmemek üzere bırakmıştım. Hangi şartlarda tekrar bu görevi kabul ettiğimi en iyi kendileri bilmektedir.
Görevi kabul sırasında Sayın Çelik tarafından şahsıma verilmiş olan sözleri ve taahhütleri de yine en iyi kendisi bilmektedir.
Bu bağlamda kendisini bir kere daha sorgulasın.
Medyaya yansıyan ve Sayın Başkan Çelik tarafından taahhüt edildiği ifade edilen rakamların tamamı gerçeği yansıtmaktadır.
Tüm bunlara rağmen Sayın Çelik’in yaptığı yazılı açıklamadaki ifadelere kendisini tanıyan biri olarak inanamıyorum.
Erciyesspor’un maalesef akibeti ortadadır. Verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı bundan sonraki yaşanacak gelişmelere bu şehir tanık olacaktır.
Dileğim o ki; Kayserisporumuz, bu sıkıntıları yaşamaz…” 

Etiketler: açıklama, Başkan Recep Mamur, Kayserispor


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