MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza yayı sol tarafından Zec’in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

15. dakikada Naoulma’nın ceza sahası içinde vuruşunda kaleye yönelen topa Dany’nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. Dany kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

17. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Deniz Türüç, düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

20. dakikada savunmanın yaptığı hata sonucu sağ kanatta meşin yuvarlağı kapan Umut Bulut topu, penaltı noktası civarındaki Welliton’a aktardı. Bu futbolcunun rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

34. dakikada topla birlikte ceza sahasına yönelen Kokalovic’in ceza yayı önünden çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

57. dakikada Latovlevici’nin Kayserispor yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Başdaş’ın vuruşunda kaleci Muammer Yıldırım direğin dibinden kaleye yönelen topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

60. dakikada Traore’nin kullandığı köşe vuruşunda Yatabere topa kafayla vurdu. Direkten dönen topu defans uzaklaştırdı.

72. dakikada Deniz Türüç’ün pasında Umut Bulut topla buluştu. Umut’un vuruşunda top az farkla auta çıktı.

77. dakikada Nakoulma’nın pasında Kanabıyık topa gelişine vurdu. Top üstten auta çıktı.

84. dakikada Murat Duruer’in ara pasında topla buluşan Welitton’un şutunda top kaleci Adriona’dan döndü. Topu yeniden önünde bulan Welitton farkı ikiye çıkardı. 2-0

88. dakikada Traore’nin pasında topla buluşan Yatabare’nin şutunda top defansa çarparak kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşunu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Erdinç Sezertam xx, İlker Takpak xx

Kayserispor: Muammer Yıldırım xx, Levent Gülen x (Stevanovic dk. 54 x), Kana Bıyık xx, Mabiala xx, Anıl Karaer xx, Mijailovic xx, Sow xx, Deniz Türüç xx (Murat Duruer dk. 73 xx), Nakoulma x (Mert Uluer dk. 89 ?), Umut Bulut xx, Welliton x

Yedekler: Ahamada, Kubilay, Furkan, Traore

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Kardemir Karabükspor: Adriano x, Kerim Zengin x (Hakan Aslantaş dk. 89 ?), Dany x, Barış Başdaş x, Latovlevic x, Kokalovic xx, Ceyhun Gülselam x, İlhan Depe xx (Gaman dk. 18 x) (Lazarevic dk. 89 ?), Traore x, Zec x, Yatabare x

Yedekler: Ercümert, Osman, Serdar, Fatih

Teknik Direktör: İgor Tudor

Goller: Deniz Türüç (dk. 17), Welitton (dk. 84) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dany (dk. 15) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Mabiala (Kayserispor), Ceyhun Gülselam, Barış (Kadremir Karabükspor)

(Alparslan Ötüken / İHA)