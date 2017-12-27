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Kayserispor, tur için avantaj sağladı

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçının ardından, “Böyle bir takımla geriden gelerek oyunu çevirmek çok zor. Bu da bizim büyük bir takım olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Kayserispor, tur için avantaj sağladı

27 Aralık 2017 19:08

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor, sahasında Antalyaspor’u 3-1 etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Marius Sumudica, Süper Lig ekibine karşı geriden gelerek maçı çevirdiklerini kaydederek, “Çok mutluyum, çünkü bugün galip geldik ve istediğimiz sonucu aldık. Maça iyi başlamadık, ilk yarı 1-0 yenik durumdaydık. İkinci yarıda oyuncularımın gayretiyle maçı almasını bildik. Bu çok önemli. Çünkü Süper Lig’den bir takımla oynuyorsunuz, böyle bir takımla geriden gelerek oyunu çevirmek çok zor. Bu da bizim büyük bir takım olduğumuzu gösteriyor. Büyük bir takımız ki böyle bir şey yaptık. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turan Bulut
 

 

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