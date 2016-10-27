Ziraat Türkiye Kupası Maç sonucu: Kayserispor: 1 - Bucaspor: 0
Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore’nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Umut Sönmez'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.
73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erkan Taşkıran’ın vuruşu auta gitti
86. dakikada ceza sahası içine gelen ortaya Traore’nin şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Osman Karakaş xx, Soner Maraş xx
Kayserispor: Ahamada xx, Mabiala xx (Leven dk. 85 ?), Samba Sow xx, Kubilay Sönmez xx (Mijailovic dk. 74 xx), Umut Sönmez xx (Mert Özyıldırım dk. 90 ?), Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Traore xxx, Erkam Reşmen xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Deniz Türüç, Nakoulma, Ufuk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bucaspor: Kurtuluş xx, Emre Toraman xx (Mehmet dk. 59 x), Zafer Çevik xx (İbrahim Şirin dk. 77 x), Onur Alkan xx, Emin xx, Adil xx, Burak Aydın xx (Abdullah dk. 68 x), Emre Özkan xx, Murat Akyüz xx, Erkan xx, Veli xx
Yedekler: İlyas Çakmak, Kemal Mert, Sancar, Ahmet Tamet
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Gol: Traore (dk. 16) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Stevanovic, Umut Bulut (Kayserispor), Veli Kızılkaya (Bucaspor)