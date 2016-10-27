Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u eledi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u eledi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında sahasında Bucaspor’u 1-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında Bucasporu eledi

27 Ekim 2016 23:04

Ziraat Türkiye Kupası Maç sonucu: Kayserispor: 1 - Bucaspor: 0 

Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore’nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Umut Sönmez'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.
73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erkan Taşkıran’ın vuruşu auta gitti
86. dakikada ceza sahası içine gelen ortaya Traore’nin şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Osman Karakaş xx, Soner Maraş xx
Kayserispor: Ahamada xx, Mabiala xx (Leven dk. 85 ?), Samba Sow xx, Kubilay Sönmez xx (Mijailovic dk. 74 xx), Umut Sönmez xx (Mert Özyıldırım dk. 90 ?), Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Traore xxx, Erkam Reşmen xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Deniz Türüç, Nakoulma, Ufuk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bucaspor: Kurtuluş xx, Emre Toraman xx (Mehmet dk. 59 x), Zafer Çevik xx (İbrahim Şirin dk. 77 x), Onur Alkan xx, Emin xx, Adil xx, Burak Aydın xx (Abdullah dk. 68 x), Emre Özkan xx, Murat Akyüz xx, Erkan xx, Veli xx
Yedekler: İlyas Çakmak, Kemal Mert, Sancar, Ahmet Tamet
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Gol: Traore (dk. 16) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Stevanovic, Umut Bulut (Kayserispor), Veli Kızılkaya (Bucaspor) 

Etiketler: Bucasporu eledi, Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!