Diğer
Kategoriler

Kayserispor'da 2 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Güray Vural ve Dejan Meleg ile yollar ayrıldı.

Kayserisporda 2 ayrılık

21 Haziran 2018 18:14

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"2016-2017 futbol sezonu ikinci yarısında kadromuza katılan ve ligde kalma mücadelemize destek olan oyuncumuz Güray Vural, 2017-2018 sezonunda da takımımızda yer almış ve üzerine düşen görevi layıkıyla tamamlamıştır. Takımımızın 2018 - 2019 sezonu kadrosunun oluşturulduğu bugünlerde ise oyuncumuz Güray Vural ile görüşülerek, her iki tarafında rızasıyla sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırılmasına karar verilmiştir. Yine 2017 - 2018 futbol sezonunda takımımıza katılan ancak maç kadrolarında kendisine yeterince yer bulamayan genç futbolcumuz Dejan Meleg’in Sırbistan’ın Kızılyıldız takımına bonservis bedeli ile transferi için kulübümüz tarafından müsaade edilmiştir. Her iki futbolcumuza da Kayserispor’umuza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra ki futbol hayatlarında başarılar diliyoruz."  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç