Kayserispor’da Antalyaspor mesaisi başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kalan maçların zor geçeceğini söyleyerek, “Bugün hazırlıklarımıza başladık. Aramızda sakat olan oyuncular var, tedavileri devam ediyor. Benim için 1 hafta kaldı ama bu 13 hafta final gibi. Finale yaklaştıkça her maç daha da zorlaşıyor. Bütün maçlar zorlu geçeceğe benziyor” dedi.

Ali Göç