Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur ile birlikte yönetim kurulu, 28 Kasım tarihinde seçimli olağanüstü kongre kararı almış, geçtiğimiz hafta yapılması gereken kongre yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Aralık Cumartesi gününe ertelenmişti. Geçen süre zarfında yönetime herhangi bir adayın çıkmaması ve Başkan Recep Mamur’un da yeniden aday olup olmayacağının netlik kazanmaması üzerine belirsizlik sürüyor. Ligde geride kalan 15 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 9 puanla ligin son sırasında yer alan sarı kırmızılı ekipte hedef biran önce toparlanarak üst sıralara tırmanmak.

Kayserispor’da olağanüstü kongre 24 Aralık Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Turan Bulut