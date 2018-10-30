Kayserispor'da en golcü oyuncu Chery

Çin'den kiralanan Hollandalı futbolcu, bu sezon 10 maçın 10'unda da forma giydi. 834 dakika sahada kalan Chery takımı adına 4 gol kaydetti. Sezonun ilk maçında Antalyaspor'a karşı takımının sezondaki ilk resmi golünü atan Chery, sonrasında Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçın 69. dakikasında 3. golü kaydetmişti.

Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında da 62. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü kaydeden Tjaronn Chery son olarak Kadir Has Stadı'nda oynanan Sivasspor maçında yine ağları havalandırdı.

Müsabakanın 88. dakikasında hakem Alper Ulusoy'un penaltı noktasını gösterdiği pozisyonda topun başına geçen Hollandalı futbolcu, skorboard 90. dakikayı gösterirken golünü attı. Sivasspor kalecisi Tolgahan'ın solundan topu filelere gönderen Chery, bu sezonki 4. golünü atmış oldu.

Bu sezon Kayserispor'da Chery'den sonra Umut Bulut 2 golle en skorer oyuncu olarak görülmekte. Kayserispor'un ligdeki 9 golünde Şamil Çinaz, Bernard Mensah ve Skrtel (Fenerbahçe maçında kendi kalesine atmıştı)'in imzaları bulunuyor.

Yüksel Yıkılmaz

