Sezon başında Mersin İdman Yurdu'ndan transfer edilen ve takımın en etkili ismi olarak dikkat çeken Prejuce Nakoulma'nın sözleşmesindeki madde gereğince sözleşmesini tek taraflı feshedebileceği öğrenildi. Alacaklarını tahsil edemediği için TFF'ye ihtarname çeken Burkina Fasolu oyuncunun sözleşmesinde "Alacaklarını 10 gün içinde tahsil edemezse sözleşmesini fesih edebilir" maddesi bulunduğu öğrenildi. Kulüpten 225 Bin Euro alacağı bulunan Prejuce Nakoulma'nın bu maddeyi kullanarak alacağını tahsil edememesi durumunda sözleşmesini Pazartesi günü feshedebileceği öğrenildi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor forması altında 11 maçta toplam 898 dakika forma giyen Burkina Fasolu oyuncu 2 gol attı.

Erhan Kan

