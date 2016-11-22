Son olarak kendi sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-0 kaybederek küme düşme hattına giren Kayserispor'u bekleyen başka bir tehlikede sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Kayseri temsilcisinde 4 sarı kart bulunan Anıl Karaer, Alanyaspor maçında forma giyemezken, tam 6 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında. Üç sarı kartı bulunan Samba Sow, Srdan Mijailoviç, Umut Sönmez, Deniz Türüç, Larrys Mabiala ve Prejuce Nakoulma sınırda olan oyuncular. 25 Kasım Cuma günü Aytemiz Alanyaspor maçında bu isimlerden sarı kart görecek olanlar cezalı konuma düşecek ve ligin 13. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Prejuce Nakoulma'nın Alanya deplasmanında forma giyebileceği belirtilirken, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Larrys Mabiala'nın çekilen MR'ının sonucunun bugün belli olacağı açıklandı.

Erhan Kan