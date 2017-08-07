Kayserispor’dan 2017-2018 İlhan Cavcav sezonuna görkemli açılış

Kadir Has Stadyumu’ndaki açılış etkinliklerinde ilk olarak ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sahne aldı. Dalkılıç Kayserispor atkısıyla birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Kayseri’de olduğundan dolayı mutluluklarını ifade eden Dalkılıç, üçlü çektirerek taraftarı coşturdu. Murat Dalkılıç’ın konserinin ardından sahaya yönetim, teknik heyet ve futbolcular teker teker çağrıldı. Bazı oyuncular çocuklarıyla tribünleri selamladı. Kadir Has Stadı’nı dolduran taraftarlar Erol Bedir’in sahaya gelmesiyle büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların tanıtılmasının ardından taraftarlara seslenen Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Bu geldiğimiz güzel günden artık geri dönüş söz konusu değil. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız, bugüne kadar da yaptık diye düşünüyorum. Aşağı yukarı 30 gündür transferlerini tamamlayıp tüm kadroyla eksiksiz kamp yapabilen tek takımız. Transfer ettiğimiz oyuncular öncekilerle birlikte uluslararası transfer sitelerinde piyasa değerinde Türkiye’de 7. sıradayız. Yine önümüzdeki dönem bu birlik ve beraberlik devam ederse inanıyorum ki bu yıl sağlam adımlarla yürüyeceğiz, önümüzdeki sene koşacağız ve bir sonraki sene de depara kalkıp İstanbul’un kabusu olacağız diye düşünüyorum. Bu destek ve devam ederse inşallah üçüncü yılımızda maddi, manevi ve sportif anlamda istediklerimizi yaparız diye düşünüyorum. Yapmamak için hiçbir sebep yok. Ligin ikinci yarısında Türkiye’de şampiyon olmuş 5 takımla oynadık, bunların dördünü içeride ve dışarıda yendik, bir tanesinde de son dakikada yediğimiz golle berabere kaldık. Bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe neden olmasın? Kıskananlar çatlasın” dedi.

"Kayserispor'a desteğimiz devam edecek"

Daha sonra konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise takımın yerel yönetim olarak Kayserispor’a desteklerin devam edeceğini ifade ederek, takımın taraftara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Çelik, “Yeni bir sezon başlıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Hedefimiz; şimdi nasıl mutlu bir tablo çizerek sezonu açıyorsak inşallah sezonu da yine aynı heyecanla bitirelim diye dua ediyoruz. Biz geriye hiç bakmıyoruz, hedefimiz önümüze bakmak, önemli hedeflere doğru koşmak olacak inşallah. Bu hedefe doğru ilerlerken de en çok ihtiyacımız olan sizlersiniz. Hanı ‘takımın 12. oyuncusu’ derler ya ben o söze katılmıyorum. Taraftarlar bu takımın en az yarısı. Seyirci olmayalım, taraftar olalım. Geçen sene nasıl bu takıma sahip çıktıysanız bu sene de hedefe doğru gitmek için bu takımın sizlere ihtiyacı var. Bizler yerel yönetimler olarak bu kulübü seviyoruz, biz Kayserispor’u seviyoruz. Çünkü bu kulüp bizim, tesisler bizim. Aynı desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah Rabbim koyduğumuz hedeflere ulaşmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

“52 yıldır Kayserisporluyum”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki elinden geçtiğimiz yıl yaşanılan sıkıntılara rağmen Başkan Erol Bedir’in göreve gelmesiyle takımın ligde kalmayı başardığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kayserispor’un artık eski yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Bakan Özhaseki, “Çok güzel bir akşam, mutluyuz. Allah bu mutluluğumuzu sonuna kadar devam ettirsin. Sezon sonunda inşallah umduğumuz yerde oluruz. Geçtiğimiz sezon müthiş bir sıkıntı yaşadık. Yönetim zaafıydı, sahip çıkılmayınca takım geriye doğru gider. Değerli kardeşim, 40 yıllık dostum Erol Bey’e rica ettim, ‘Kayserispor’un başına geç Allah kerim. Bismillah de arkasını nasıl olsa getiririz’ dedim. Hiç düşünmeden, nasıl bir havuzun ortasına atladığının farkında bile olmadan başladı. Büyükşehir belediye başkanımız da destek verdi, sonuna kadar destek verdik. O güzel çalışmalar, iyi niyetli dualarla bu takımı ligde tuttuk. Başta Erol Bedir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 21 yıllık belediye başkanlığı yaptığım dönem içerisinde en çok keyif alarak yaptığım iş de Kayserispor’a verdiğim emekti. Yıllarca başkanlık yaptım, yönetimde bulundum, elimden gelenleri vermeye çalıştım. Bunları yaparken keyifle yaptım çünkü; yaşım 60, 52 yıldır Kayserisporluyum. Şimdi Ankara’da da sonuna kadar takımımızı desteklemeye devam edeceğim. İnşallah takımımız bundan sonra ilk 3’lerde yer alacak, geçtiğimiz sene gibi çektiğimiz sıkıntıları çekmeyeceğiz. Herkes üzerine düşen görevi yapacak ama bu koltukları da doldurmak sizin işiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterileri düzenlenirken, stadın ışıkları kapatılarak ışık şovu yapıldı. Daha sonra Kaysersiporlu futbolcular çift kale gösteri maçı yaparken maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçta dünyaca ünlü yeni transferi Asamoah Gyan sarı kırmızılı forma altında ilk golünü atmış oldu.

Gösteri maçının ardından ünlü popçu Hande Yener sahne aldı. Tribünü dolduran Kayserililer Hande Yener’in şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Turan Bulut