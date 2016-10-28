Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Rifat Pehlivan, “203.10.2016 tarihinde oynanan BJK-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Antalyaspor futbolcusu Diego, maçın hakemine hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiştir. PFDK talimatının 41. maddesine göre tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine (Cezanın alt sınırı 2 maç olmasına rağmen) oy çokluğu ile 1 resmi müsabakadan men cezası almasını hayretle karşılamış olup, bu olaya hiçbir anlam veremedik" dedi.

Pehlivan, "PFDK tarafından 15.09.2016 tarihli kararında 41. Maddeden Keçiörengücü spor futbolcusu Mustafa Kayabaş’a 2 resmi müsabakadan men, 22.09.2016 kararında da Eyüpspor Kulübü futbolcusu Ethem Bayburt’a müsabakanın hakemine itiraz ve hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir” diyerek şunları söyledi:

“PFDK’nın aynı madde (41. Madde) nedeniyle sevk edilen futbolcularda farklı kararlar verilmesini anlamış değiliz. PFDK’nın oynayacağımız kritik Antalyaspor A.Ş. müsabakası öncesinde bu şekilde kararlar vermesini şiddetle kınıyoruz.”