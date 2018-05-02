Kayserispor'dan TFF'ye yazı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda maç gününün değişmesi halinde maça çıkamayacaklarını bildirdi.



Sarı - Kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. Haftasında oynayacağımız Beşiktaş maçının müsabaka günü ve saatine ilişkin bir yazı gönderilmiştir.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. Hafta maç programı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna yazdığımız talep ekte yer almaktadır."



Fenerbahçe de daha önce TFF'ye yazı göndererek ligin ilk sırasındaki takımların maçlarının aynı gün aynı saatte oynanması gerektiğini bildirmişti.