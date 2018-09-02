Kayserispor'dan VAR tepkisi

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul’da Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka futbol kalitesi, saha ambiyansı, ev sahibi takım ve yöneticilerinin centilmenliği açısından uzun süre hatırlanacak bir maç olacaktır.

Takımınızın 3-2 galip geldiği müsabakada her iki takım oyuncuları tüm güçlerini sarfetmiş ve maç sonucunda da emeklerinin karşılığını almak istemişlerdir.

Ancak, gerek sahada gerek maç esnasında izlerken, gerekse görüntüleri takip ettiğimizde oyuncumuz Şamil Çinaz’ın kırmızı kart ile ihraç edilmesi bir çok otorite tarafından bu güzel atmosferin bir eksiği olarak kabul edilmiştir.

Yönetim olarak bizimde kanaatimiz, verilen kararın yanlış veya en azından ağır olduğu yönündedir. İlgili pozisyonda oyuncumuz Şamil Çinaz’ın yerdeki oyuncuya takılarak dengesinin bozulduğu görülmektedir.

Maçın orta hakemi ve VAR hakemlerinin iyi niyetlerinden şüphe etmemekle birlikte yeni sistem VAR’ın adalet dağıtmaya yardımcı olmasını beklerken tam tersi uygulama ile mağdur edilmemiz bizleri ziyadesi ile üzmüştür.

Konuyu ilgili kişi ve kurumların dikkatine sunarken ne takımımıza, ne de başka takımlara bu tip hataların yapılmamasını temenni ediyoruz."