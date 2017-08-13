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KAYTİD’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: 'Açıklama bizi dehşete düşürdü'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman dergisine "Türkiye güvensiz" açıklamasına tepki gösteren Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, "Açıklama bizi dehşete düşürdü" dedi.

KAYTİDden Kemal Kılıçdaroğluna tepki: Açıklama bizi dehşete düşürdü

13 Ağustos 2017 12:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da yayınlanan bir dergiye yaptığı açıklamada Türkiye’nin güvensiz bir ülke olarak tanımlanmasına bir tepki de Kayserili turizmcilerden geldi. Açıklamanın talihsiz olduğunu kaydeden KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç, ummadıkları bir yerden darbe yediklerini belirtti. Özandaç, “Gerçekten talihsiz bir açıklama. Hiç ummadığımız bir yerden darbe yedik. Kendi içerimizdeki siyasi polemiklere ulusal ve milli bir olayın konu edilmesi bizi dehşete düşürdü. Bizim gibi Antalya’da, Ege’deki bütün birlikler ve odalar isyan ettiler. Bu tavrı hiç doğru bulmuyoruz. Siyasi polemiklere milli konuların kesinlikle alet edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Konuşurken lafın nereye gideceğini iyi bilmek gerekir. Ana muhalefet partisi lideri ülkenin birliği, dirliği, düzeni ve milli geliri için mücadele etmesi gereken bir insandır. Bir takım düzeltmeler yapılacaktır diye ümit ediyorum. Söylemlerin değiştirileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da da OHAL’in olduğunu ve turistik yerlerin silahlı güvenlik görevlileri eşliğinde gezildiğini kaydeden Başkan Özandaç, şunları belirtti:

“Ben geçen hafta İtalya’da, daha önceki hafta da İspanya ve Fransa ziyaretlerimiz oldu. Dünyanın her yerinde bir terör algısı var. Bizdeki endişe ne kadarsa, dünyanın her yerinde bu yaşanılıyor. Bugün OHAL Fransa’da da var. Ellerindeki otomatik tüfekli insanlar ile Eyfel Kulesi ve kiliseler ziyaret ediliyor. Sürekli siren sesleri çalıyor. Ülkemizde böyle bir şey yok. Ülkemizdeki insanlarımız huzur içerisinde ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar, tatillerini yapıyorlar. PKK terör örgütünün eylemleri de çok azaldı ve bitme noktasına geldi. Yabancı basın tarafından da belirli bir bölgede olan olaylar tüm Türkiye’de yaşanıyormuş gibi yansıtılıyordu. İyi bir sezon atlatıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20’nin üzerinde bir artış var. Gelen uçak sayısında da, Rus turistlerin gelişinde de ciddi artışlar var. Biz bunları gelecek seneye aktarmaya gayret ederken böyle bir talihsiz açıklama bizi çok üzdü. Hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz. Turistlerin ülkemize kazandıracağı 1 cent bile ülkemizin menfaatinedir diye düşünüyoruz.” 

Ali Göç


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