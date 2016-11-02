Kayyum atanan Batman Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 365 işçinin, 1 milyon 750 bin TL’ye ulaşan ve bir yıldır ödenmeyen ikramiyelerini bu ay ödeyecek. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Belediyeye görevlendirilmemizle birlikte kentin sorunlarına neşter vurmaya devam ediyoruz. Bir yandan da çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye aşmaya çalışıyoruz. Göreve başladığımızda belediyemizde çalışan 365 kardeşimizin yaklaşık 1 yıldır ikramiyeleri ödenmemiş olduğunu belirledik. Bununla ilgili gerekli talimatları vererek içerideki ikramiyelerin ödenmesini sağladık. Çünkü işçinin alın terinin kurumadan hakkının verilmesi gerektiği anlayışına sahip bir toplumun mensuplarıyız. İşçilerimiz 15 Kasım itibariyle artık ikramiyelerini de maaşlarıyla birlikte alacak" dedi.

Mehmet Şükrü Yıldırım