Kayyum atanan Sur İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasının diğer merkez ilçe belediyelerince protesto edilmesi ve kentte çöplerin toplanmaması nedeniyle seferberlik başlattı. Belediye, kayyum atanan Vali Yardımcısı Bilal Özkan’ın talimatıyla, dün gece kendi sorumluluk alanında bulunmayan Yenişehir ilçesindeki çöpleri toplayarak, ilçeyi çöp birikintilerinden kurtardı.

“İşçilerimiz 24 saat çalıştı”

Vali Yardımcısı Özkan, Sur Belediyesi’nin hem ilçe merkezinde hem de dış mahallelerinde bulunan toplam 100 mahallede temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Geldiğimiz günden beri vatandaşın temiz bir çevreden faydalanma hakkını göz önünde bulundurarak temizliği aksatmadan yürüttük. Ayrıca Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir belediyeleri tarafından 3 gündür çöpler toplanmıyordu. Biz elimizdeki kısıtlı imkanlarla Yenişehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren ve kentin merkezi olan Ofis, Gevran ve Aliemiri caddelerinde dün geceden itibaren sabaha kadar temizlik çalışması sürdürdük. Diyarbakır halkının daha temiz bir çevrede yaşaması adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu çalışmalarda yaklaşık 50 personelimiz görev aldı.10 damperli kamyon, 4 kepçe ve 2 sıkıştırmalı çöp kamyonuyla birlikte faaliyetler sabaha kadar sürdü. Fedakar bir şekilde 24 saat çalışan işçilere teşekkür ediyorum” dedi.

“İddialar, vatandaşların aklını karıştırmak için”

Özkan, bazı sosyal medya hesaplarında çöplerin valilik tarafından toplatılmasına izin verilmediğine ilişkin iddialara ise şu yanıtı verdi:

“Bu, terör örgütüne dayalı güçlerin her zaman yapmış olduğu kara propagandalardan biri. Eğer devlet çöplerin toplanmasını istemese devlet tarafından atanan belediye başkanları diğer belediyelerin sorumluluk alanında olan çöplerini neden toplansın. Bunların böylece yalan olduğu ortaya çıktı. Tam tersine biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm vatandaşlarımıza eşit olarak görüyoruz. Temiz bir çevreden yararlanma haklarından dolayı fedakar bir şekilde çalışıyoruz. Bu iddialar vatandaşların aklını karıştırmak içindir.”

