Kayyum atanan Lidya Konservecilik firmasının muhasebe müdürü L.D., geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan L.D. hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararının ardından Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan L.D., ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş adamlarına yönelik “Demirbilek” adlı operasyon gerçekleştirdi. Bugün 9 ayrı noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda, iş adamları A.U., O.N.Z. ile esnaflık yapan A.E. ve M.K. gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün abla yapılanmasına yönelik operasyonda ise, H.B. isimli abla gözaltına alındı.

İlker Uyar

