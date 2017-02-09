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Kayyum atanan firmaya operasyon: 6 gözaltı

Manisa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan firmaya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayyum atanan firmaya operasyon: 6 gözaltı

09 Şubat 2017 19:02

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan firmaya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatıyla 

Dijital materyallere el konuldu

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından daha önce kayyum atanan ORDU A.Ş. firmasının sahiplerine ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı olarak 4 noktaya yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda K.M., F.M., T.O., E.O., E.O., Y.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. 

İlker Uyar

Etiketler: kayyum, manisa


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