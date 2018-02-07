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Kayyum atanan Furkan Vakfı'ndan eşya kaçırırken yakalandı

Adana'da yunus timleri yaptıkları uygulamada bir otomobilde suç örgütü kurulduğu iddiasıyla operasyon yapılan ve kapatıldıktan sonra kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfın'dan kaçırıldığı belirlenen çok sayıda dergi, 38 CD, bilgisayar, telefon, notebook ve 30 afiş ele geçirdi.

Kayyum atanan Furkan Vakfından eşya kaçırırken yakalandı

07 Şubat 2018 09:33

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipleri Amirliğinde görevli yunus timleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde uygulama başlattı. Polis uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada terörle mücadele ekiplerinin 9 gün önce suç örgütü kurulduğu iddiasıyla operasyon yapılan ve geçici olarak faaliyetleri durdurulup kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ait eşya ile karşılaştı.

Polis bagajdaki 1 notebook, 1 telefon, 1 bilgisayar kasası, bin dergi, 850 dergi eki, 18 el kitabı, 30 afiş ve 38 CD'ye el koydu. Otomobili sürücüsü Cemal K. ise gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada şahsın malzemeleri mühür vurulan vakıf temsilciliklerinden kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı da Cemal K. ile birlikte 28'e yükseldi. 

Fatih Keçe

 

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