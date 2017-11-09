Kayyum atanan yapı marketin 2 yöneticisi FETÖ'den tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kayyum atanan Banio Yapı Marketlerinin yöneticileri Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet K. hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle irtibatları bulunduğu iddia edilen 4 yönetici, 28 Ekim'de Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Durmuş ve Abdulkadir K. tutuklandı. Osman ve Ahmet K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.