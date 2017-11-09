Diğer
Kategoriler

Kayyum atanan yapı marketin 2 yöneticisi FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da kayyum atanan yapı market şirketinin 2 yöneticisi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kayyum atanan yapı marketin 2 yöneticisi FETÖden tutuklandı

09 Kasım 2017 10:14

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kayyum atanan Banio Yapı Marketlerinin yöneticileri Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet K. hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle irtibatları bulunduğu iddia edilen 4 yönetici, 28 Ekim'de Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunduğu belirtildi. 

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Durmuş ve Abdulkadir K. tutuklandı. Osman ve Ahmet K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç