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Kayyum Başkan’dan 'çöp taksi' uygulaması

Mardin’in Nusaybin ilçesine kayyum olarak atanan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal ilçede hizmet kalitesini arttırmak için bir ilke imza attı. Belediye Temizlik Hizmetleri İşleri Müdürlüğü tarafından "çöp taksi" uygulamasını başlatarak Nusaybin’in cadde ve sokaklarının sürekli temiz kalması sağlanacak.

Kayyum Başkandan çöp taksi uygulaması

10 Ocak 2018 00:37

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kayyum olarak görev yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal ilçede terör olaylarının sonlanması ile yıllardır vatandaşa sunulmayan hizmetleri tek tek ilçeye kazandırıyor. Geçtiğimiz aylarda ilçenin alt yapısı, park bahçe düzenlemeleri ve toplu konut alanı gibi ilklere imza atan Nusaybin Belediyesi "çöp taksi" uygulaması ile Mardin’de temizlik hizmetlerinde bir ilki gerçekleştirdi. "Çöp taksi" uygulaması şehir merkezinde gün boyu dolaşarak cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken çöpleri topluyor. Nusaybinli vatandaşlar ise hizmetten memnun kaldıklarını belirterek “çöp taksi”ye tam not verdi.

Baysal, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Belediyemizce, Nusaybin halkına yakışır, sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla, halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak çöp taksi uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Nusaybin sunmak için özverili bir şekilde çalışmaktayız” dedi. Açıklamanın devamında “çöp taksi” uygulaması ile vatandaşın sürekli hizmetinde olunacağı belirtilirken, gün içerisinde şehir merkezi, cenaze ve düğünlerin dışında 415 12 95 numaralı çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda ivedilikle biriken çöplerin toplayacağı ifade edildi. 

Beril Solmuşgül - Bilal Bedir
 

Etiketler: kayyum

 

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