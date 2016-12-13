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Kayyum bereketiyle geldi: Hakkari’de su sevinci

Hakkari Belediyesinin şehirdeki susuzluğa karşı dualarla başlattığı ilk sondaj çalışmasından sevindirici haber geldi.

Kayyum bereketiyle geldi: Hakkaride su sevinci

13 Aralık 2016 13:12
Kayyum bereketiyle geldi: Hakkari’de su sevinci - Tıkla İzle

Evlerinde 48 saatte bir 3’er saat su bulabilen Hakkarililerin susuzluk sorununu çözmek için kolları sıvayan Hakkari Belediyesi, sekiz gün önce kentin 7 kilometre uzağında bulunan Otluca köyündeki bir arazide Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki heyetin dualarıyla başlattığı sondaj çalışması sonucu saniyede 10 litre çıkan bir yeraltı içme suyu kaynağı buldu. Bulunan içme suyu kaynağından 24 saatte 864 ton çıkacak içme suyunun bir kişinin günlük 170 litre su tüketimi baz alınarak şehirdeki 5 bin nüfuslu bir mahallenin ihtiyacını 24 saat sağlayabileceği belirtiliyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, alternatif kaynaklar üzerinden çalışarak ilde yaşanan su sorununu çözmeye çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda Hakkari’de ilk defa bir sondaj çalışmasının yapıldığını ve ilk sondaj çalışmasından çıkan olumlu sonuç ile çalışmalara devam edip yeraltı kaynak sularının sayısını arttıracaklarını ve bu suların mevcut kaynaklarla şehir şebeke hattına bağlanıp yaşanan su sorununu kısa bir sürede çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını ifade etti.


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