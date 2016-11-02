Eş Başkan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın haklarındaki terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, dün İçişleri Bakanlığınca atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, Sur ilçesini gezdi. İncelemelerde bulunan Atilla’ya, ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Bilal Özkan da eşlik etti. Vatandaşlarla bir araya gelen ve "Hoş geldin" anlamına gelen Kürtçe "Bı xer hati" sözleriyle karşılanan Atilla, bazı vatandaşlarla Kürtçe sohbet etti. Atilla, daha sonra, yürüyerek Büyükşehir Belediyesine geçti.