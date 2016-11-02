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Kayyum Cumali Atilla Sur’u inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla, merkez Sur ilçesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Atilla, bazı vatandaşlar tarafından, "Hoş geldin" anlamına gelen Kürtçe sözlerle karşılandı.

Kayyum Cumali Atilla Suru inceledi

02 Kasım 2016 15:36
Kayyum Cumali Atilla Sur’u inceledi - Tıkla İzle

Eş Başkan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın haklarındaki terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, dün İçişleri Bakanlığınca atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, Sur ilçesini gezdi. İncelemelerde bulunan Atilla’ya, ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Bilal Özkan da eşlik etti. Vatandaşlarla bir araya gelen ve "Hoş geldin" anlamına gelen Kürtçe "Bı xer hati" sözleriyle karşılanan Atilla, bazı vatandaşlarla Kürtçe sohbet etti. Atilla, daha sonra, yürüyerek Büyükşehir Belediyesine geçti.


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