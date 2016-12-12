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Kayyum esnafın sorunlarını dinledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ve Kayapınar ilçesinde esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinledi.

Kayyum esnafın sorunlarını dinledi

12 Aralık 2016 11:01

Yenişehir ilçesi Lise Caddesi’nde semt pazarını gezen Atilla, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden ve esnafın derdini dinleyen Atilla, halkın Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini sordu.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin son dönemde halkın beklentileri yönünde geliştiğine dikkat çekti. Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Belediyemiz halkın isteklerini yerine getirmeye başladı. Başkanımız Atilla göreve geldiğinden beri, kentimiz için güzel şeylerin olacağı yönünde umudumuz arttı. Çünkü halkın istekleri doğru tespit edilmeye başlandı. Temizlik, alt yapı ve asfaltlama çalışmaları arttı. Yapılan hizmetlerden memnunuz” dedi.

Daha sonra Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi’ne geçen Atilla, işyerlerini gezerek belediyelerin halkın hizmetinde olduğunu söyledi. Atilla esnaf ziyaretinin ardından taziyelere katılarak hayatın kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 

Etiketler: Cumali Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atil, kayyum


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