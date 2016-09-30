İçişleri Bakanlığı’nca, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İlçe Kaymakamı Savaş Konak’ın kayyum olarak atandığı Silopi Belediyesi hizmete başladı. İlçe girişinde 4 bin 910 metrekarelik alana Sebze ve Meyve Toptancıları Hali yapılması için temel atma töreni yapıldı. Törene, kayyum tarafından Belediye Başkan Yardımcıları olarak görevlendirilen Abdullah Ökten ve Kemal Ökten, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Silopi ilçesine yeni bir belediyecilik anlayışı getireceklerini belirten Abdullah Ökten ve Kemal Ökten, büyük projelere imza atacaklarını ve ilçe için en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Ardından Sebze ve Meyve Toptancıları Hali’nin temeli atıldı.