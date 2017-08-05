Kayyum heyetleri ile AK Parti yöneticilerine yönelik suikastı polis önledi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütünün Suruç ilçesinde, AK Parti yöneticileri, kayyumlar, devlet büyükleri, emniyet ve askeri personele yönelik gerçekleştireceği suikast ve bombalı eylemi son anda önledi. Suruç kırsalındaki boş arazide ekipler tarafından, iki ayrı 100 litrelik fıçı içerisinde toprağa gömülü, 40 kilogram plastik patlayıcı, 2 metre infilak fitili, 2 metre saniyeli fitil, zırh delici 15 adet roket başlığı, 3 bin 760 adet uzun namlulu silahlara ait fişek, çok sayıda el bombası ve el bombalarına ait fünyeler ele geçirildi.

Olayla ilgili operasyonlar sürüyor

