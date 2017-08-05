Diğer
Kategoriler

Kayyum heyetleri ile AK Parti yöneticilerine yönelik suikastı polis önledi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kayyum heyetleri ile AK Parti yöneticilerine yönelik düzenlenmesi planlanan suikastı polis önledi. Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Kayyum heyetleri ile AK Parti yöneticilerine yönelik suikastı polis önledi

05 Ağustos 2017 12:22
Suruç’ta PKK’ya ait cephanelik bulundu - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütünün Suruç ilçesinde, AK Parti yöneticileri, kayyumlar, devlet büyükleri, emniyet ve askeri personele yönelik gerçekleştireceği suikast ve bombalı eylemi son anda önledi. Suruç kırsalındaki boş arazide ekipler tarafından, iki ayrı 100 litrelik fıçı içerisinde toprağa gömülü, 40 kilogram plastik patlayıcı, 2 metre infilak fitili, 2 metre saniyeli fitil, zırh delici 15 adet roket başlığı, 3 bin 760 adet uzun namlulu silahlara ait fişek, çok sayıda el bombası ve el bombalarına ait fünyeler ele geçirildi.
Olayla ilgili operasyonlar sürüyor
 

Etiketler: şanlıurfa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!