Hani’nin DBP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu’nun PKK terör örgütü soruşturması kapsamında açığa alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nca belediyeye kayyum atandı. Gümüşhane’nin Köse ilçesinden Diyarbakır’ın Hani İlçe Kaymakamlığı’na atanan Şaban Arda Yazıcı’ya kayyum olarak belediyeyi yönetme yetkisi de verildi.

Yaklaşık 10 günlük süre içinde, ilçenin temel sorunlarını not edip problemlerin giderilmesi için adım atan Yazıcı, kısa sürede su sorununu ortadan kaldırmak adına önemli bir adım atı. DSİ ile yaptığı toplantıyla su sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan Yazıcı, ilçenin temizliği ile de yakından ilgilendi. İlçedeki çocukları da unutmayan Yazıcı, kente 2 çocuk parkı yaptırmak için proje hazırlarken, tüm okullara da yine çocukların eğlenmeleri için park yapılması talimatı verdi. 10 günde yaptığı çalışmalarla ilçede adeta unutulan belediyecilik anlayışını yeniden vatandaşlara hatırlatan Yazıcı, kısa sürede halkın sevgisini kazanmayı başardı.

Tehditlere inat kahvede vatandaşlarla oturup çay içti

Terör örgütü PKK’nın ‘Kayyumlar hedefimizdir’ açıklamasını umursamadan gece gündüz ilçede gezen Yazıcı, halkla bir bütün olarak ilçeyi ileriye götürmeyi hedefliyor. Kayyum olarak atandığı belediyede uzun zamandır işçilerin maaşının ödenmediğini ve yüklü miktarda borç olduğunu gören Yazıcı, belediyenin gelir gider harcamalarını çıkararak mağduriyetin önlenmesi için de çalışma başlattı.

Kayyum olarak atandığı belediyede ilçenin temel sorunları ile ilgilenen Yazıcı, vatandaşlarla da bir araya gelmeyi ihmal etmemeye özen gösteriyor. Bulduğu her fırsatta esnaf ve halkla bir araya gelen Yazıcı, sorunları bir de halkın ağzından dinleyerek not almayı ihmal etmiyor.

Aldığı tehditleri umursamadan kentin en yoğun caddesindeki bir kahvehaneye giden Yazıcı, burada vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Burada bulanan vatandaşlarla sohbet eden Yazıcı, “Görevimize başladığımızdan itibaren ilçemizin geneli ile alakalı bir takım tespitlerimizi yaptık. Devletimizin ilgili programlarına, yatırım programına alınması için tekliflerimizi ilettik. Şuna emin olabilirsiniz, sadece 8 saat burada çalışmıyoruz kıymetli abiler, 24 saat ne eksiğiniz varsa onu tespit edip buna çözüm bulma arayışı içerisindeyiz. Bu konuda sizlerin talepleri görüşleri, öncelikleri, bizim için ciddi derecede önemlidir. Siz varsanız biz burada varız, siz yoksanız biçim burada işimiz yok. Gerçekten sizler hizmetin en iyisine layıksınız. Ben burada 10 gündür görev yapıyorum, bunu bizzat gördüm. Altyapısıyla, içme suyuyla, arıtma tesisi ile mükemmel bir ilçe planlamayı, bu uğurda mesai harcamayı hedefliyoruz. Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın kapısı her daim açıktır. Tek başıma değil hep birlikte burayı yöneteceğiz. Hep birlikte sorunlarımıza çare olacağız, siz bana sorunlarınızı ileteceksiniz, biz de var gücümüzle bu sorunların üstesinden gelmeye gayret edeceğiz. Maaş mevki meraklısı değiliz” dedi.

"Önceden hizmet görmedik"

İlçeye kayyum olarak atanan belediye başkanından memnun olduklarını belirten bir vatandaş, “Kaymakam bey 10 gündür ilçemizde, ona çalışmasında başarılar diliyorum. Geldiği ilk zamanlarda sokaklarımızı su ile temizletti. Bütün hizmetleri yapıyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Daha önceden belediye bu tür işlemleri yapmıyordu. Önceden biz hizmet görmedik, bundan sonra hem kaymakamımıza hem belediye başkanımız olarak kendisine teşekkür ederiz. Biz kendisinden çok memnunuz, daha 10’uncu gününde sokaklarımızı temizletti memnun olmaz mıyız. Öncekiler ne yapmış bize” diye konuştu.

Aydın Yorat